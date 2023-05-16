2023/05/16 | 16:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف تطبيق المراسلات الفورية الشهير واتساب، عن ميزة جديدة تعزز...

ظهرت المقالة واتساب يطرح ميزة جديدة لحماية المحادثات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واتساب يطرح ميزة جديدة لحماية المحادثات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واتساب يطرح ميزة جديدة لحماية المحادثات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).