الحشد والقوات الامنية ينفذون عملية تفتيش جزيرة البومرصوص في صلاح الدين

2023/05/16 | 16:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذ الحشد الشعبي والقوات الامنية، اليوم الثلاثاء، عملية تفتيش جزيرة البومرصوص في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لاعلام الحشد وتلقته ايرث نيوز ان “العملية المشتركة استهدفت ملاحقة فلول داعش في الجزيرة بمشاركة قوة من اللواء 35 وقوة من اللواء التاسع بالحشد والفوج الرابع بحشد دجلة والجيش والمغاوير”.واضاف “حققت العملية جميع اهدافها المرسومة […]

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