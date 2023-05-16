بالتفاصيل.. آلية احتساب الرواتب التقاعدية في قانون الضمان الاجتماعي ومدّة الخدمة

2023/05/16 | 17:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، اليوم الثلاثاء، عن آلية احتساب الرواتب التقاعدية في قانون الضمان الاجتماعي ومدة الخدمة، فيما حددت عقوبة الشركات المخالفة لضوابط القانون.

وقال رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني حسين عرب للوكالة الرسمية إن “قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال يعد من أهم القوانين”، مبيناً أن “هناك اهتماماً حكومياً ونيابياً واسعاً لهذا القانون”.وأضاف أن “لجنة العمل بالتعاون مع الاتحاد والنقابات ومنظمة العمل الدولية درست كل القوانين للدول إلاقليمية والعربية والدول المجاورة وأخذت منه ما يستفيد منه المواطن العراقي، وتم تضمينه في قانون الضمان الاجتماعي”، مبيناً أن “آلية احتساب التقاعد في القطاع المنتظم ضمن قانون الضمان الاجتماعي يكون من خلال دفع 5 بالمئة من راتب الموظف و12 بالمئة من رب العمل، فيما تدفع الحكومة 8 بالمئة، لتكون النتيجة 25 ‎بالمئة من الراتب”.وتابع: “كما أن احتساب الراتب التقاعدي ضمن القانون في القطاع غير المنتظم يكون بدفع العامل 5 بالمئة، فيما تدفع الحكومة 15 بالمئة”، مشيراً الى أن “هذه النسبة كبيرة جداً وتشجع القطاع الخاص ليكون في آمان وضمان للعامل ولأسرته كما يمكن ورثه كتركة”.وأكد “وضع آليات جديدة لا توجد في القطاع الحكومي بهدف الترغيب بالقطاع الخاص، مع عمل التأمين الصحي لكل من هو يضمن في القطاع الخاص”، لافتاً الى أن “القانون يتضمن أيضاً عملية السن القانوني للتقاعد ووضع مديات كبرى وخدمة أصغرية”.وذكر أن “المدى الأكبر 63 عاماً والخدمة الأصغرية 15سنة، إضافة الى أن هناك مدة أوسطية بين 20 الى 55 عاماً”، لافتاً الى أن “القانون تضمن خصوصية للمرأة وخاصة الحوامل والمريضات والتي تحتسب لهن خدمة تقاعدية بشكل سلس ومرن ولطيف باعتبار هذا القانون ذهبياً للمواطن العراقي”.وأكد أن “القانون يتضمن عقوبات رادعة كبيرة للشركات التي لم تسجل عامليها بالضمان، مع وجود فرق تفتيشية للشركات التي لم تسجل عامليها بالضمان”، لافتاً الى أن “الغرامات تتضمن فرض غرامات وزيادتها بخمسة أضعاف وبعدها الإحالة إلى محكمة العمل وعلى قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.وذكر أن “هناك الكثير من الضوابط والتعليمات سوف تصدر بعد تشريع القانون، ويجب أن يكون هناك التزاماً حقيقياً من قبل الشركات حتى لا تتعرض إلى الكثير من العقوبات والمسائلات القانونية”، موضحاً أن “القانون يتضمن كذلك إضافة الخدمة التقاعدية في القطاع الحكومي الى القطاع الخاص والعكس صحيح، كما يمكن نقل الخدمة التقاعدية في إقليم كردستان والعكس صحيح”.وبين أن “التقاعد يحتسب على متوسط الأجر لآخر خمس سنوات مضروب في عدد سنوات الخدمة الشهرية لإعطاء حقوق الموظفين السابقين أو العمال السابقين”، موضحاً أن “أقل أجر تقاعدي سيتقاضاه العامل ضمن القانون هو 350 ألف دينار، أما إذا كان أقل من ذلك فيكون مخالفاً للقانون”.

التالي

منذ 43 دقيقة

التربية النيابية: توجيهات الوزارة لمنع تكرار خرق العام الماضي

منذ ساعتين

توجيه حكومي بحق مثيري الشغب ومطلقي الهتافات المسيئة داخل الملاعب

منذ ساعتين

تأكيد عراقي مصري على التهدئة وإنهاء الصراعات بفلسطين والسودان

منذ ساعتين

المالية النيابية تستضيف وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي

منذ 3 ساعات

السوداني: الحكومة جادة في تحقيق نهضة اقتصادية بالعراق

منذ 6 ساعات

إيضاح من المحكمة الاتحادية يخص قروض الضمان الصحي

منذ 7 ساعات

المالية النيابية: إقرار قانون الضمان الاجتماعي سيمنع التهافت على القطاع العام

منذ 18 ساعة

حقوق تحذر من الاستياء الشعبي جراء تسويف العمل بالاتفاقية الصينية

منذ 18 ساعة

السوداني يستقبل وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين

منذ 19 ساعة

الإطار: الانتخابات التركية تؤثر على العراق في ثلاثة ملفات هامة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتفاصيل.. آلية احتساب الرواتب التقاعدية في قانون الضمان الاجتماعي ومدّة الخدمة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتفاصيل.. آلية احتساب الرواتب التقاعدية في قانون الضمان الاجتماعي ومدّة الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).