ماذا قال الشاهد الفرنسي؟.. تطور لصالح المفكر طارق رمضان بقضية الاغتصاب

2023/05/16 | 17:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى الفكاهي الفرنسي المثير للجدل، ديودونيه، الثلاثاء بشهادته في جنيف دعما للمفكر الإسلامي، طارق رمضان، الذي يمثل أمام محكمة جنائية بتهمة الاغتصاب في قضية تعود للعام 2008 ينفي أن يكون ارتكبها.

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