بعضها يخص مدينة بسماية.. تفاصيل الجلسة الـ 14 للمجلس الوزاريّ للإقتصاد

2023/05/16 | 17:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

بحث المجلس الوزراي للاقتصاد، الثلاثاء، معوقات مشروع مدينة بسماية وشركة الخطوط الجوية العراقي في جلسته الرابعة عشر لسنة 2023 .

وذكر بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء فؤاد حسين أن "رئيس الهيئة الوطنيَّة للإستثمار ومدير عام الدائرة الإداريَّة قدم شرحا حول مشروع بسماية والمعوقات التي تحول دون إستمرار هذا المشروع".

وناقش المجلس باسهاب "السُبُل الكفيلة بإكمال العمل فيه وحل جميع المشاكل التي تعترضه".

كما قرر "مفاتحة الجهات المعنية من أجل تسهيل عمليات نقل الوقود للمشاريع الإستثماريَّة ودعم تلك المشاريع بمنتجات الوقود بأسعار مدعومة على أنَّ تكون تلك المشاريع حاصلة على إجازة إستثمار وفقاً للقانون".

وبحث المجلس "وضع شركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة وأستضاف المسؤلين عنها وطالب بتقديم خطة خمسية كاملة لتطوير عملها وموقفها المالي والإيرادات والمصروفات".

وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، المجلس بحضور السيّدنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والصناعة ومُحافظ البنك المركزيّ ونائب رئيس الهيئة الوطنيّة للإستثمار ومُستشار رئيس الوزراء للشُؤُون القانونيَّة ورئيس هيئة الأوراق الماليَّة وكالةً.

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