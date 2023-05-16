رفع مقترح الى السوداني لزيادة رواتب المتقاعدين بمبلغ 100 ألف دينار

2023/05/16 | 17:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلن النائب رعد الدهلكي، الثلاثاء، حسم موضوع زيادة رواتب المتقاعدين بموجب مقترح مقدم من قبل رئيس الهيئة.

وقال الدهلكي في بيان أنه "تم رفع مقترح لرئاسة الوزراء بزيادة رواتب جميع المتقاعدين بمبلغ ( 100 ) مائة الف دينار تشمل جميع الفئات من ضمنها الوريث".

واضاف، أن "الموضوع بانتظار الموافقة ليتم اكمال الاجراءات اللازمة ورصد المبالغ المطلوبة".

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