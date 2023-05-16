مجلس وكلاء الأمن الوطني يوافق على إبرام مذكرتي تفاهم وتعاون مشترك مع دولتين

2023/05/16 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وافق مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته العاشرة لعام 2023، على إبرام مذكرتي تفاهم وتعاون مشترك مع دولتي البرازيل وأوزبكستان في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال بيان للمجلس، تلقته (بغداد اليوم)، ان "المجلس عقد برئاسة مستشار الأمن القومي،قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

واضاف البيان، ان "المجلس ناقش موضوع الاستهداف المتكرر لمسؤولي الأجهزة الأمنية والاستخبارية من خلال التشهير، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واتخذ جملة من التوصيات بهذا الصدد".

واكد البيان، ان "المجلس وافق على إبرام مذكرتي تفاهم وتعاون مشترك مع دولتي البرازيل وأوزبكستان في مجال مكافحة الإرهاب .

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