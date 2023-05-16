بالصور.. شباب نينوى يوثقون تاريخ محافظتهم والمكتبة المركزية

2023/05/16 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

احتفت مؤسسة عين الموصل بالتعاون مع المكتبة المركزية لجامعة الموصل ،اليوم الثلاثاء، لمناسبة اختتام مشروع التوثيق الشفوي للتاريخ في باحة المكتبة المركزية.

وقال مدير المكتبة المركزية سيف الأشقر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المقابلات التي اجريت مع 50 من محافظة نينوى ستأرشف في المكتبة للحفاظ على تاريخ الموصل من التزوير، مضيفا انه سيتم كذلك انتاج 50 قصة ستنشر على مواقع التواصل الاجتماعي في خطوة ستضيف جزءا مهما للمكتبة في وقت ان داعش الارهابي احرق ما يقارب الـ"مليون" كتاب فيها ".

من جهته أكد مسؤول اعلام مؤسسة عين الموصل مهند الحجيات لـ(بغداد اليوم)، أن" هذا المشروع انجز من قبل عشرة متدربين من كافة مناطق نينوى وأنه يجسد احداث صمود اهالي نينوى ضد عصابات داعش في إبان سيطرته على نينوى، مشيرا الى انه "سلط الضوء على معاناة المكونات والطوائف وكشف ممارسات التنظيم الارهابي بحق الاهالي".

هذا ويذكر أن المشروع قدم بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID.

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