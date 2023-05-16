خبرة كريم بنزيما تصطدم بتوهج إيرلينغ هالاند.. برأيك من سيقود فريقه إلى نهائي تشامبيونزليغ؟

2023/05/16 | 17:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجدد اللقاء بين نادي ريال مدريد الإسباني ونظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء الأربعاء، وعلى أرض استاد الاتحاد، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

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