رواية الوحيد.. تستقطب الأساطير

2023/05/16 | 17:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – الزمان: بين الواقع والخيال يبني الكاتب أحمد بني عامر عالمه الروائي في روايته “الوحيد”، فيعمد إلى خلق حساسية فنية جديدة تستند على استقطاب الأساطير ومحاكاتها؛ فيرسم لقارئه بقلمه حدوداً روائية بعيدة عن سلطة العقل ذات ملامح غرائبية قائمة على الفانتازيا الأسطورية، ويقدمها ضمن دائرة لا متناهية من الصراع بين الخير والشر.تقول الحكاية […]

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