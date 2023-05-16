"حُسم الأمر".. زيادة رواتب المتقاعدين كافة بـ 100 ألف دينار

2023/05/16 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب رعد الدهلكي، عن "حسم" موضوع زيادة رواتب المتقاعدين بموجب مقترح مقدم من قبل رئيس هيئة التقاعد الوطنية.

وقال الدهلكي في منشور على صفحته في الفيسبوك عقب زيارة اجراها لهيئة التقاعد الوطنية ولقائه برئيسها ماهر حسين رشيد "انه تم رفع مقترح لرئاسة الوزراء بزيادة رواتب جميع المتقاعدين بمبلغ 100 ألف دينار تشمل جميع الفئات من ضمنها الوريث".

وأضاف انه "بانتظار الموافقة ليتم اكمال الاجراءات اللازمة ورصد المبالغ المطلوبة".

وكان رئيس هيأة التقاعد الوطنية، ماهر حسين رشيد، أعلن أمس الأثنين، عن إكمال دراسة زيادة رواتب التقاعدين.

وقال رشيد في تصريح متلفز:"اللجنة الخاصة بدراسة زيارة الراتب قد أكملت دراستها من كل الجوانب وهي في طور اتخاذ القرار من الجهات المختصة".

وأكد ان "النوايا والارادة موجودة وننتظر القرار".

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