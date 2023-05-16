تحذير.. موجة حارة تلامس الـ 50 درجة قادمة للعراق

2023/05/16 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي، رياض القريشي، الثلاثاء، بقدوم موجة حارة الى البلاد نهاية الأسبوع المقبل.

وقال القريشي لـ(بغداد اليوم)، ان :"تقلبات مناخية عدة يشهدها النصف الثاني من آيار الجاري أبرزها ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة لتشهد بداية الأسبوع انخفاضاً مؤقتاً في الحرارة بسبب نزول كتلة باردة نسبيا".

واضاف، انه "وبالتزامن مع زيادة نسب المد المداري الرطوبي وعبر بوابة بحر العرب ستشهد بداية الأسبوع المقبل أمطاراً متفرقة ذات طابع رعدي في مناطق عدة من البلاد".

وأشار القريشي الى انه "ومع نهاية الأسبوع المقبل ستستقبل البلاد موجة حارة تلامس فيها درجات الحرارة في بعض المحافظات الجنوبية الـ50 مئوية".

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