مجلس الوزراء يصوت على زيادة رأس مال صندوق المشاريع الصغيرة في وزارة العمل

2023/05/16 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على زيادة رأس مال صندوق المشاريع الصغيرة في وزارة العمل.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، انه "إلتزاماً بتنفيذ البرنامج الحكومي وبطلب من وزارة العمل، صوت مجلس الوزراء على زيادة رأس مال صندوق المشاريع الصغيرة في الوزارة".

واضاف البيان، ان "القرار جاء بعد تصوت مجلس النواب قبل عدّة أسابيع على تعديل مشروع قانون القروض الميسرة لتصبح عشرين مليوناً للمشروع الذي يشغل عامل مع صاحب المشروع وثلاثين مليوناً للمشروع الذي يشغل عاملين مع صاحب المشروع وخمسين مليوناً للمشروع الذي يشغل ثلاث عمّال مع صاحب المشروع".

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