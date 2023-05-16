2023/05/16 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لان المستفيدين من السكن فيه هم الفقراء

فقد تبنى المتولي الشرعي للعتبة

الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي

الكربلائي الاشراف بنفسه على تنفيذ

مشروع انشاء حي سكني متكامل الخدمات

للفقراء وحث العاملين فيه عل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متكامل الخدمات ومجهز بالطاقة على مدار اليوم.. العتبة الحسينية تشييد حيا سكنيا للفقراء في كربلاء (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متكامل الخدمات ومجهز بالطاقة على مدار اليوم.. العتبة الحسينية تشييد حيا سكنيا للفقراء في كربلاء (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).