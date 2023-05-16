بورصة العراق توقف التداول على أسهم شركة اسياسيل

2023/05/16 | 18:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن سوق العراق للاوراق المالية ايقاف التداول على أسهم آسياسيــــل (TASC) اعتبارًا من 29 أيار لانعقاد اجتماع الهيئة العامة في 1 حزيران لمناقشة ومصادقة البيانات المالية السنوية لعام 2022 وتوزيع الأرباح.

وبشأن التقارير الفصلية للشركات المدرجة أشار الى أن ارتفاع صافي الخسارة لشركة الكندي لانتاج اللقاحات البيطرية (IKLV) من 143.5 مليون دينار عراقي في الربع الأول من عام 2022 إلى 192.7 مليون دينار عراقي في الربع الأول من عام 2023.

أما الصنائع الكيماوية العصرية (IMCI): انخفض صافي الخسارة من 18.4 مليون دينار عراقي في الربع الأول من عام 2022 إلى 13.7 مليون دينار عراقي في الربع الأول من عام 2023.

و نظم السوق التداول على أسهم مصرف الاقتصاد (BEFI) في 16 أيار بعد عقد اجتماع الهيئة العامة في 7 أيار حيث ناقشوا وصادقو البيانات المالية السنوية لعام 2022.

و نظم السوق التداول على أسهم النخبة للمقاولات العامة (SNUC) في 16 أيار بعد عقد اجتماع الهيئة العامة في 9 أيار حيث ناقشوا وصادقو البيانات المالية السنوية لعام 2022.

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