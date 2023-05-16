انخفاض كبير في ارباح مصرف الراجحي في الرابع الأول من 2023

2023/05/16 | 18:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

شهدت ألأرباح الصافية لمصرف الراجح الاسلامي للاستثمار والتمويل (BRAJ) انخفاضا كبيرا في الربع الأول من 2023.

وذكرت تقارير مالية اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز" أن صافي الربح انخفض من 791.7 مليون دينار عراقي في الربع الأول من عام 2022 إلى 104.3 مليون دينار عراقي في الربع الأول من عام 2023.

كما انخفضت الاصول بنسبة 20٪ على أساس ربع سنوي لتصل إلى 272.2 مليار دينار عراقي في نهاية الشهر الثالث من عام 2023 وذلك بسبب الانخفاض في الحسابات الجارية والودائع بنسبة 92٪ على أساس ربع سنوي إلى 5.8 مليار دينار عراقي.

وارتفع التمويل الإسلامي بنسبة 5٪ على أساس ربع سنوي إلى 169.1 مليار دينار عراقي.



النقد والأرصدة: 82.7 مليار دينار عراقي، -48٪ على أساس ربع سنوي.

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