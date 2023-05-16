التجارة: موسم تسويق الحنطة الحالي يلقى دعماً حكومياً غير محدود

2023/05/16 | 18:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن موسم تسويق الحنطة الحالي يلقى دعماً حكومياً غير محدود.

وقال مدير عام شركة تصنيع الحبوب في وزارة التجارة خالد النداوي للوكالة الرسمية إن “موسم تسويق الحنطة الحالي واعد في ظل الدعم الحكومي غير المحدود والذي سمح بتسريع تسليم الفلاحين لمستحقاتهم دون تأخير وهذا الأمر حفز المزارعين على الزراعة وسيدعم عملهم في المواسم المقبلة”، لافتاً الى أن” الوزارة تتوقع أن يصل إنتاج الموسم الحالي لأكثر من 4 ملايين طن”.وأكدت وزارة التجارة، في وقت سابق، ارتفاع معدل تسويق الحنطة يومياً إلى 40 ألف طن بفضل الدعم الحكومي الذي أسهم في تسريع دفع مستحقات الفلاحين وعدم تأخيرها، مشيرة إلى أن عمليات الدفع تجرى بانسيابية وسلاسة.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون إن” أجور تسويق الحنطة للفلاحين تسلم لهم في ذات يوم تسليم المحصول أو اليوم الذي يليه ولا يوجد تأخير”.وأضاف أن” الوزارة تسلمت 3 وجبات من الأموال عبر وزارة المالية وبواقع 500 مليار لكل وجبة حسب توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ودفع مستحقات الفلاحين يتم بكل سلاسة ولا توجد أي مشكلة”.

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