شبهة تلاعب تُجبر الاتحاد العراقي على دعوة 46 لاعباً للتحقيق

2023/05/16 | 18:30 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراق يحقق في شبهة تلاعب (ديميتريس توسيديس/ أناضول)

وجهت لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، الدعوة لجميع اللاعبين الأساسيين والاحتياط الذين شاركوا في مباراة حسم التأهل للدوري الممتاز التي جمعت الميناء مع مصافي الوسط في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى.

وكتب الاتحاد العراقي في بلاغ رسمي: "قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم دعوة اللاعبين الأساسيين والاحتياط لفريق مصافي الوسط الذين شاركوا في مباراة الفريق أمام الميناء في الجولة الأخيرة من منافسات دوري الدرجة الأولى للحضور إلى مقر الاتحاد في يوم الأربعاء (17 من شهر مايو/ أيار الجاري)".

وأثارت هذه المواجهة، والتي أقيمت في 2 من مايو الحالي، الكثير من الجدل، بعد أن اتَهَمَ علي مجيد، مدرب فريق مصافي الوسط، وفي تصريحات نقلتها منصة "معرض الكرة العراقية المصور"، نائب رئيس الهيئة الإدارية لناديه بطلب الخسارة منه أمام فريق الميناء.

وقال المدرب في تصريحاته: "نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي مصافي الوسط طلب مني قبل أيام أن أمنح الفوز إلى الميناء، لكني رفضت هذا الأمر جملة وتفصيلاً، حيث قدمت استقالتي التي تم رفضها من قبل رئيس النادي".

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يذكر أن المباراة انتهت حينها بفوز فريق الميناء على مصافي الوسط (3-0)، ليخطف الأول بطاقة العبور إلى الدوري الممتاز، متفوقاً على حساب ملاحقه المباشر فريق ديالى.

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