لبنان تشكر العراق على زيادة هبة “الفيول” نصف طن إضافي

2023/05/16 | 18:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت الحكومة اللبنانية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، عن موافقة العراق على زيادة هبة “الوقود”.وقال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم في تغريدة عبر حسابه بتويتر تابعها / المركز الخبري الوطني/ “‏يسرني […]

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