2023/05/16 | 18:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وجهت 13 قنصلية ومكتباً تمثيلياً لدول أجنبية، رسالة إلى الأحزاب...

ظهرت المقالة ممثلية 13 دولة تطالب حكومة الإقليم بالإسراع في إجراء الانتخابات أولاً على المسلة.

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