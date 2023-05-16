وزير العمل: الاهتمام بالطفل احد الركائز الاساسية لتحقيق التنمية الشاملة

2023/05/16 | 18:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، ان الاهتمام بالطفولة وتنمية قدرات الاطفال يمثل أهم المداخل الضرورية لنجاح المجتمع وتقدمه وتحقيق التنمية الشاملة.وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “جاء ذلك خلال حضوره ورشة عمل لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في العراق للفترة 2022-2031 وبحضور مدير مكتب اليونسيف في العراق السيدة […]

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