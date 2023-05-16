بعد فصلهما بعملية نادرة.. ما مصير اللبنانيتين رهف وريهام؟

2023/05/16 | 18:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "هي لحظات لا يمكنني نسيانها، عشت بعدها ليال من الخوف والقلق والتفكير بمجرى حياتي الذي سيتخذ منعطفاً لم أتوقعه يوماً، إذ كيف لوالدة أن تتقبل أخبارها أن الجنينين اللذين ينموان في أحشائها ملتصقان، وأن مستقبلاً مجهولاً ينتظرهما"..بهذه الكلمات بدأت مرايا ملص الحديث عن قصتها مع توأمها "السيامي".

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