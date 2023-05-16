جوارديولا: العواطف لن تهزم فريقا مثل ريال مدريد ولا أريد الحظ غداً

2023/05/16 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

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يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن العواطف وحدها "لن تنصر" فريقه أمام ريال مدريد، على ملعب الاتحاد، غدا الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، الأسبوع الماضي، قد انتهت بالتعادل (1-1).

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "إرثي استثنائي بالفعل، أتواجد هنا منذ سنوات عديدة، لسنا حمقى، نحن نعرف أهمية مباراة الغد جيدا وأخبرت اللاعبين بالاستمتاع في المواجهة".

وأضاف: "كم نحن محظوظون، فالأمر بين أيدينا ويعتمد علينا، لسنا بحاجة للقيام بأي شيء استثنائي، فقط أن نكون أنفسنا ونقدم كل شيء، لدي شعور مذهل تجاه فريقي، وبصرف النظر عما سيحدث، أشكرهم على الوصول إلى هنا (نصف النهائي) مرة أخرى".

وبالنظر إلى حاجته أن يخوض اللاعبون المباراة بعواطفهم أوضح: "العواطف متواجدة وستكون عالية ويجب أن تكون كذلك، ولكن وحدها لن تهزم فريقا مثل ريال مدريد".

وواصل: "نحتاج إلى خطة أفضل وخلق المزيد من الفرص، والتحصل على المزيد من الكرات في أماكن أسهل، علينا الحذر من تحولهم الهجومي وجودتهم، نحن نواجه ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال، هم أصعب خصم وهذا يمثل تحديا نتطلع إليه".

وبسؤاله هل يخوض السيتي المباراة في وقت مثالي قال جوارديولا: "نحن في حالة جيدة، وصلنا إلى نهائي كأس الاتحاد، ونبتعد بانتصار عن لقب البريميرليج، ولكن علينا اللعب بصورة أفضل من ريال مدريد".

وأردف: "يجب أن نقدم مستوى جيدا، الأمر لا يتعلق بالرغبة فقط، علينا الاسترخاء والقيام بما قدمناه لسنوات عديدة، هذا ما يتوجب علينا فعله، الرغبة وحدها لن تؤهلنا للنهائي، يجب أن نقدم مستوى أفضل من ذلك الذي قدمناه في البيرنابيو للوصول إلى النهائي".

وأشار: "عندما وصلت إلى هنا، لم يقولوا لي عليك الفوز بدوري الأبطال، قالوا حاول أن تقدم أفضل شيء ممكن، توجنا بكل الألقاب عدا هذا اللقب، ونريده بشدة، الجماهير تقول بأننا قريبون، وفي كل مرة نصل إلى هنا يكون ذلك بمثابة حلم يتحقق، لا أحد يضمن تواجدنا هنا في المستقبل، وطالما نحن هنا فسنحاول".

وأكمل تصريحاته: "لا أريد الحظ غدا، الفريق الذي يستحق الانتصار عليه التأهل، نأمل أن نكون نحن، لدي أفكار نحاول إظهارها بصورة مختلفة، نتمتع بانسيابية أكبر في الهجوم، وسيأتي ذلك بصورة طبيعية على أرضنا، حيث سنشعر بالحرية".

واستدرك: "لا تقلقوا، لن أبالغ في الأفكار، سبق وأن لعبت نصف النهائي في دوري الأبطال 10 مرات من قبل وخسرت 7، أعرف ذلك الشعور، هناك أمور لا تسيطر عليها".

وعن قول مدافع السيتي كايل ووكر بأن اللاعبين مدينون بلقب دوري الأبطال للملاك علق: "لا يجب عليهم وضع ضغط على أنفسهم أو علي، عليهم الفوز لأنفسهم، علينا تقديم أفضل مستوى ممكن".

كما تحدث عن سر تألق ريال مدريد في دوري الأبطال قائلا: "لا أعرف السر، وإذا كنت أعرفه لتغلبت عليهم، السبب أنهم يملكون دائما لاعبين أصحاب جودة، وبدون ذلك المعيار لن يحققوا شيئا".

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