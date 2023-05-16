أكثر من 8 آلاف حدث خلال 2023.. ما الدول التي تشهد اشتباكات مسلحة؟

2023/05/16 | 19:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال جزء كبير من العالم غارقًا في شكل من أشكال الصراع في عام 2023.وبلغت حصيلة الاشتباكات المسلحة التي شاركت فيها قوات الدولة أو الجماعات المتمردة لهذا العام، 8622 حدثًا، حسب قاعدة البيانات لمواقع الصراع المسلح ومشروع بيانات الأحداث (ACLED).

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