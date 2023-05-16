دور الرعاية طويلة الأجل في بريتش كولومبيا تستعجل الاستعداد لموجة الحر القادمة

2023/05/16 | 19:41 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم دور الرعاية طويلة الأجل في بريتش كولومبيا بإجراء تحسينات للاستجابة لموجة الحر القادمة.لا توجد أمطار في توقعات هذا الأسبوع، ولا يزال هناك تحذير بشأن جودة الهواء في البر الرئيسي السفلي.أصدرت منطقة مترو فانكوفر الإقليمية بيانا بشأن جودة الهواء بسبب التركيزات العالية للأوزون على مستوى الأرض والتي من المتوقع أن تستمر حتى تجربة […]

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