2023/05/16 | 19:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تُكلف مديراً جديداً لقسم الهويات والاجازات في الوزارة المركز الخبري الوطني.

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