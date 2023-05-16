2023/05/16 | 19:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أمهل وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء، اللجان التحقيقية لإعلان النتائج المتخذة بحق مدرس مادة الكيمياء.وذكرت التربية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “الوزير إبراهيم نامس الجبوري وجه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يوجه بغلق المعاهد التي تخالف قوانين الوزارة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يوجه بغلق المعاهد التي تخالف قوانين الوزارة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يوجه بغلق المعاهد التي تخالف قوانين الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).