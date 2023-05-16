الشبكي يحذر من هيمنة كردية على نتائج انتخابات نينوى

2023/05/16 | 19:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب السابق قصي الشبكي، الثلاثاء، من مغبة استمرار الانتهاكات الكردية بحق المكونات والأقليات في نينوى، مبينا ان الأحزاب الكردية تسعى لفرض السيطرة والهيمنة على نتائج الانتخابات.

وقال الشبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك صمتا حكوميا تجاه سيطرة الاحزاب الكردية على بعض المواقع النفطية في نينوى ما يؤشر على تجاوز على الدستور والقانون”.

وأضاف ان “الاحزاب كردية تسيطر على مناطق سهل نينوى، وهذا الامر سيؤثر على الانتخابات وعلى الجميع الابتعاد عن المجاملات السياسية”.

وأشار الى ان “الاعتداءات يتم تسجيلها بشكل يومي من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الأقليات وعلى الحكومتين المحلية والمركزية انهاء تلك الظاهرة بأسرع وقت ممكن وترك المجاملات السياسية.

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