العمل النيابية: مجلس النواب يصوت غداً على قانون الضمان بكامل فقراته

2023/05/16 | 19:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت لجنة العمل النيابية، اليوم الثلاثاء، ان مجلس النواب سيصوت غداً على قانون الضمان بكامل فقراته

وقال امير المعموري عضو لجنة العمل النيابية في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “يوم غد سيتم اكمال التصويت على قانون الضمان الاجتماعي بكامل فقراته، كما ان هذا القانون سيهتم بتنشيط القطاع الخاص والتقليل من الاقبال على القطاع العام”.

واضاف: “بعد اقرار القانون سيكون الاقبال والتوجه نحو القطاع الخاص”.

وأمس الاثنين، خصص مجلس النواب جلسة يوم غد الاربعاء للتصويت على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، وفق ما أعلنته الدائرة الإعلامية للمجلس.

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