2023/05/16 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة برئاسة مدير الإشراف التربوي وعدد من الاعضاء القانونيين من الوزارة للتحقيق حول مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الذي يظهر فيه احد مدرسي مادة الكيمياء للصف السادس الاعدادي وهو يهين الطلبة والطالبات في معاهد التدريس الخصوصي ويتعامل معهم بطريقة بعيدة عن السمات التربوية.

وأفاد مكتب الوزير الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان :"وزير التربية أمهل اللجنة التحقيقية ٤٨ ساعة لإعلان النتائج و الإجراءات القانونية المتخذة بحقه".

واكد الجبوري "بأنه لن يسمح لاي احد من المساس بالطلبة مهما كانت الاسباب والتصرف معهم بطريقة هوجاء، فهم أمانة في اعناقنا قبل كل شيء".

وشدد على "ضرورة الحفاظ على قدسية مهنة التعليم والرسالة الانسانية والاخلاقية التي تحملها، وان من يتورط بمثل هذه الافعال لا يستحق الصفة التربوية التي يحملها".

كما وجه الجبوري "بغلق المعاهد التي تخالف قوانين وزارة التربية و مبادئ شرف المهنة التعليمية".

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يمهل اللجان التحقيقية 48 ساعة لإعلان النتائج المتخذة بحق مدرس مادة الكيمياء (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يمهل اللجان التحقيقية 48 ساعة لإعلان النتائج المتخذة بحق مدرس مادة الكيمياء (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).