مقتل شخص وإصابة اخر بهجوم مسلح في ميسان

2023/05/16 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة اخر بهجوم مسلح في ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدنيين اثنين ضمن حي القادسية في ميسان".

واضاف المصدر، ان " الحادث اسفر عن مقتل احدهم واصابة الاخر بجروح خطيرة".

وبحسب المصدر فإن "المعلومات الاولية الواردة تقول ان الحادث يعود لخلافات عشائرية".

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