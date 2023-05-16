2023/05/16 | 20:31 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يومان.. وزير التربية يمهل اللجان التحقيقية لإعلان النتائج المتخذة بحق مدرس الكيمياء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/16 | 20:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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