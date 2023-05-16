2023/05/16 | 20:32 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد.. السلطات تعلن القبض على مسؤول عراقي سابق في الأردن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/16 | 20:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. السلطات تعلن القبض على مسؤول عراقي سابق في الأردن) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. السلطات تعلن القبض على مسؤول عراقي سابق في الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).