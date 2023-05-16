"لا أريد أن أكون محل سخرية".. ووكر يكشف كواليس حديثه مع فينيسيوس وسبب عناقه

2023/05/16 | 20:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، كواليس حديثه مع فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، بعد نهاية مباراة الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

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