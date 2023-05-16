2023/05/16 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلم دانا كريم‮ ‬يحصد الجائزة الأولى بأيام السينما العراقية بغداد‮ – ‬ياسين‮ ‬ياس اختتمت مساء الأحد الماضي‮ ‬فعاليات ايام السينما العراقية بدورتها‮ ‬الثانية،بعد تواصلها لخمسة أيام والتي‮ ‬أقيمت على‮ ‬مسرح الرشيد بإعلان أسماء الافلام الفائزة‮ ‬،حيث حصد الفيلم الكردي‮ ‬كجي‮ ‬با للمخرج دانا كريم الجائزة الاولى،‮ ‬وذهب المركز الثاني‮ ‬الى فيلم‮ (‬خط اسود‮) ‬للمخرج عدي‮ […]

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