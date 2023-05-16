2023/05/16 | 20:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحشد يخسر أمام زاخو في دوري السلّة الممتاز وناشئوه يحتفلون بغداد – الزمان فاز فريق نادي زاخو، على فريق نادي الحشد الشعبي بنتيجة 90 -88 نقطة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لدوري السلة الممتاز للموسم 2022-2023.وكان فريقا النفط والشرطة تأهلا الى المباراة الختامية بعد فوز الشرطة على الحشد والنفط على زاخو.ناشئين الحشد الشعبي يتوجون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يخسر أمام زاخو في دوري السلّة الممتاز وناشئوه يحتفلون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يخسر أمام زاخو في دوري السلّة الممتاز وناشئوه يحتفلون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يخسر أمام زاخو في دوري السلّة الممتاز وناشئوه يحتفلون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).