2023/05/16 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد‮ ‬يخسر أمام زاخو في‮ ‬دوري‮ ‬السلّة الممتاز وناشئوه‮ ‬يحتفلون بغداد‮ – ‬الزمان فاز فريق نادي‮ ‬زاخو،‮ ‬على فريق نادي‮ ‬الحشد الشعبي‮ ‬بنتيجة‮ ‬90 -88‮ ‬نقطة في‮ ‬مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لدوري‮ ‬السلة الممتاز للموسم‮ ‬2022-2023‮.‬وكان فريقا النفط والشرطة تأهلا الى المباراة الختامية بعد فوز الشرطة على الحشد والنفط على زاخو.ناشئين الحشد الشعبي‮ ‬يتوجون […]

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