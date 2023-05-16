2023/05/16 | 20:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فنان فطري ينقل الواقع إلى اللوحة الموصل – الزمان الفن موهبة وليس دراسة، نعم تصقلها الدراسة، اذ هناك الكثير من الفنانين يمتلكون الموهبة، ولم يحصلوا على شهادة دراسية، وابدعوا في الفن التشكيلي، وأصبحوا مشهورين، ما إستوقفتني لوحات فنان فطري، يمتلك الموهبة، وشارك في معارض فنية بجانب فنانين كبار، إنه الفنان التشكيلي سعد الرسام، اشترك في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنان فطري ينقل الواقع إلى اللوحة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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