2023/05/16 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنان فطري‮ ‬ينقل الواقع إلى اللوحة الموصل‮ – ‬الزمان الفن موهبة وليس دراسة،‮ ‬نعم تصقلها الدراسة،‮ ‬اذ هناك الكثير من الفنانين‮ ‬يمتلكون الموهبة،‮ ‬ولم‮ ‬يحصلوا على شهادة دراسية،‮ ‬وابدعوا في‮ ‬الفن التشكيلي،‮ ‬وأصبحوا مشهورين،‮ ‬ما إستوقفتني‮ ‬لوحات فنان فطري،‮ ‬يمتلك الموهبة،‮ ‬وشارك في‮ ‬معارض فنية بجانب فنانين كبار،‮ ‬إنه الفنان التشكيلي‮ ‬سعد الرسام،‮ ‬اشترك في‮ […]

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