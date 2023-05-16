2023/05/16 | 20:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وجهت 13 قنصلية ومكتباً تمثيلياً لدول أجنبية، رسالة إلى الأحزاب...

ظهرت المقالة دعوات دولية الى الاقليم بعدم تأجيل الانتخابات أولاً على المسلة.

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