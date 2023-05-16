"قتل واختطاف وتعذيب".. دعوى قضائية تتهم السعودية بقمع منتقدين

2023/05/16 | 21:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام عامل إغاثة إنسانية- استخدم حسابا مجهولا على موقع تويتر للسخرية من المملكة العربية السعودية بشأن اقتصادها- دعوى قضائية فيدرالية تتعلق بالابتزاز ضد منصة التواصل الاجتماعي والمملكة وعدد من الأفراد، بزعم أنها محاولة لإسكات المنتقدين في الخارج.

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