بالوثيقة.. مكتب رئيس الوزراء يطلب من النفط إضافة الديوانية لجولة التراخيص السادسة

2023/05/16 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب مكتب رئيس الوزراء، وزارة النفط، بإمكانية إدراج محافظة الديوانية ضمن جولة التراخيص السادسة.

وفي خطاب لمكتب رئيس الوزراء لوزارة النفط/ وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه، أنه "واستناداً الى توجيهات رئيس الوزراء أثناء زيارته لمحافظة الديوانية وبناء على المداولات السابقة مع الوزارة، تنسب اعلام مكتب رئيس الوزراء باجراءات إمكانية إدراج الفعاليات الاستكشافية للرقع والتراكيب في محافظة الديوانية ضمن جولة التراخيص السادسة المؤمل إطلاقها قريباً".

وكان وزير النفط حيان عبد الغني أعلن في 3 آيار الجاري انه "سيتم إطلاق جولة التراخيص السادسة ، لتطوير الرقع الاستكشافية الغازية".

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