صحفيون يدعون للإفراج عن الحمداني وينتقدون تبرير محافظ البصرة باعتقاله

2023/05/16 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أنتقد عدد من الصحفيين في محافظة البصرة قرار حجز الصحفي (حيدر الحمداني) بالمحافظة بعد رفع المحافظ، سعد العيداني دعوى قضائية ضد.

وقال عدد من الصحفيين لـ(بغداد اليوم)، ان :"الحمداني تم حجزه دون اشعار نقابة الصحفيين بقرار الاعتقال" داعين رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى "التدخل وإطلاق سراح الحمداني ولو بكفالة وعدم ابقائه في السجن".

وبين البعض منهم ان "البصمة الصوتية التي نشرها العيداني كإيضاح عن الدعوى التي رفعها كان فيها باب، ان اي صحفي غير مسموح له بالانتقاد لانه تحدث خلال رسالته ان اي صحفي عليه عندما يتحدث يكون لديه معلومات مبينين ان الحمداني تحدث بدلائل".

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني أعلن اليوم انه مستعد للتنازل عن حقه الشخصي في القضية التي رفعها ضد الاعلامي حيدر الحمداني، وفيما أكد ان تضليل الرأي العام والمجتمع امر مرفوض، دعا الى ضرورة الاستفادة من هذه التجربة لتلافي مغالطة الحقائق.

وقال العيداني في رسالة صوتية ان الكثيرين من الصحفيين والاعلاميين تواصلوا معه بشأن التنازل عن حقه في الدعوى التي رفعها امام القضاء بحق الحمداني الذي صدر تجاهه امر قبض على خلفية الدعوى.

واضاف ان الاساءة التي وقعت لم تكن بحق المحافظ بل كانت تجاه منظومة، وانه لا ضير من التعاون بين الاعلاميين والجهات المختصة لكشف الشبهات او خلل ما لغرض تصحيح المسار.

واستدرك العيداني قائلا ان تضليل المجتمع هو ما يتم رفضه من منطلق ان كل السياسيين هم ضد البلد او خونة او لصوص.

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