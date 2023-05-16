أسعار النفط تواجه ضغوطا هبوطية رغم توقعات وكالة الطاقة الإيجابية!

2023/05/16 | 21:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت أسعار النفط الخام لضغوطات هبوطية ملحوظة أثناء تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تحذيرات الخزانة الأمريكية من تداعيات عدم توصل الولايات المتحدة – أكبر مستهلك لخام النفط عالميا- إلى اتفاق فيما يتعلق بأزمة سقف الديون، والتي قد تتسبب في اندلاع كارثة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وهذا قد يؤدي لضعف الطلب على النفط بالأسواق.

وعلى هامش تداولات اليوم، سجلت العقود الفورية لخام برنت انخفاضا بنسبة 1.01% ووصلت إلى مستوى 74.75 دولارا للبرميل، بالإضافة لتراجع العقود الفورية للخام الأمريكي بواقع 0.84% وتسجيلها نحو70.69 دولارا للبرميل.

ولقد وجدت أسعار النفط الخام ضغطا واضحا خلال تعاملات اليوم، بفعل القلق المتزايد بشأن أزمة سقف الديون الأمريكية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، وبهذا الشأن؛ حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم، من أن تخلف الولايات المتحدة وهي إحدى كبار مستهلكي النفط بالعالم، عن سداد ديونها، سيؤدي إلى عاصفة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، مما يسفر عنها صدمة بالدخل، ليؤدي أيضا إلى ركود، مما عزز المخاوف من الآثار المترتبة على عدم توصل الولايات المتحد إلى اتفاق لرفع سقف الديون مع الكونجرس، والتي قد تؤدي بكل تأكيد إلى ضعف الطلب على النفط/ ومن ثم سيؤثر سلبا على أسعار النفط الخام.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض النفط الخام على صعيد تداولات اليوم، بسبب سلبية بعض البيانات الاقتصادية لثاني أكبر مستهلك لخام النفط بالعالم الصين الصادرة اليوم، والتي آثارت المخاوف حول احتمالية ضعف الطلب على النفط من قبل الصين، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الصين اليوم، سلبية الإنتاج الصناعي ونموه بنسبة 5.6% فقط، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى نموه بواقع 10.9%، وهذا تسبب في تراجع أسعار النفط الخام اليوم.

ومن ناحية أخرى، فقد وجدت أسعار النفط الخام بعض الدعم أثناء تعاملات اليوم، بفضل توقعات وكالة الطاقة الدولية الإيجابية بشأن الطلب العالمي على النفط الخام بالعام الجاري، ووفقا لتقريرها الشهري، فقد توقعت نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 2.2 مليون برميل يوميا، ليصل الإجمالي إلى 102 مليون برميل بشكل يومي وهو مستوى قياسي، حيث رجحت بأن الطلب سيرتفع هذا العام مع تجاوز الطلب العرض بمليوني برميل يوميا بالنصف الثاني من عام 2023، وهذا رفع معنويات المستثمرين حيال احتمالية استمرار نمو الطلب العالمي على النفط الخام، بما يدعم مستويات أسعار النفط الخام ويحد من انخفاضه.

وبالنسبة لأسعار الطاقة الأخرى، سجلت عقود البنزين انخفاضا طفيفا على صعيد تعاملات اليوم وسجلت نحو 0.19% ووصلت إلى 2.4665 دولارا للجالون، ، بالإضافة لتراجع عقود زيت التدفئة بواقع 1.02% واستقرت قرب 2.3541 دولارا، بينما صعدت عقود الغاز الطبيعي بشكل قوي وسجلت 2.65% لتصل إلى 2.438 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.

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