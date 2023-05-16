2023/05/16 | 21:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي...

ظهرت المقالة أمر قبض بحق مدير دائرة البطاقة الوطنية في المشرح أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمر قبض بحق مدير دائرة البطاقة الوطنية في المشرح) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمر قبض بحق مدير دائرة البطاقة الوطنية في المشرح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).