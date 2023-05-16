رحلة فـي ذاكرة العراق عبر شهادات تأبى النسيان

2023/05/16 | 21:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أحمد صبري يُؤرِّخ لمرحلة كانت حدًّا فاصلًا بَيْنَ مرحلتين، ويفتح مغاليقها الغائبة عن الرأي العام عَبْر شهود عيان أدلوا بشهاداتهم وثَّقوا فيها هذه المرحلة التي وصفت بأنَّها زلزال أصاب...أكمل القراءة ←

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