2023/05/16 | 21:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زكي رضا ميزات الإنترنت عديدة وتدخل في مختلف المجالات، فمن خلالها تعقد الاجتماعات عن بعد، وتتم من خلالها الدراسة عن بعد، وجميع الرسائل في العالم تقريبا تحوّلت إلى رسائل إلكترونية...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريحات وخطب ذات محتوى هابط) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريحات وخطب ذات محتوى هابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).