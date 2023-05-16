بالوثيقة.. تشكيل لجنة تحقيقية بشأن ظهور بقعة زيتية في شط العرب

2023/05/16 | 21:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقعة زيتية في شط العرب.

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