2023/05/16 | 21:42 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاهد من موقع في سنجار تعرض لقصف طائرات مسيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/16 | 21:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاهد من موقع في سنجار تعرض لقصف طائرات مسيرة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاهد من موقع في سنجار تعرض لقصف طائرات مسيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).