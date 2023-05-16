2023/05/16 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‮ (‬الزمان‮) ‬تستقصي‮ ‬أسباب حل مجلس إدارة مصرف كردستان‮ ‬ خبيران‮: ‬أنشطة مخفيّة أو لتقليل المخاطر وراء مراقبة المركزي‮ ‬للمصارف الأهلية بغداد‮ – ‬الزمان‮ ‬ عزا خبير اقتصادي‮ ‬،تهرب بعض المصارف الاهلية من الكشف عن ارصدتها الى وجود انشطة وصفها بالمخيفة،فيما اكد خبير قانوني‮ ‬ان فرض الرقابة هو اجراء‮ ‬يهدف الى تقليل مخاطر اثناء الازمات‮.[…]

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