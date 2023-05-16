2023/05/16 | 22:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (الزمان) تستقصي أسباب حل مجلس إدارة مصرف كردستان خبيران: أنشطة مخفيّة أو لتقليل المخاطر وراء مراقبة المركزي للمصارف الأهلية بغداد – الزمان عزا خبير اقتصادي ،تهرب بعض المصارف الاهلية من الكشف عن ارصدتها الى وجود انشطة وصفها بالمخيفة،فيما اكد خبير قانوني ان فرض الرقابة هو اجراء يهدف الى تقليل مخاطر اثناء الازمات.
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[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبيران: أنشطة مخفيّة أو لتقليل المخاطر وراء مراقبة المركزي للمصارف الأهلية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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