2023/05/16 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد وأربيل تواصلان التنسيق الأمني‮ ‬في‮ ‬مناطق الإهتمام المشترك الإطفاء‮ ‬يحكم السيطرة على حريق التراث والأسباب قيد التحقيق المحافظات‮ – ‬مراسلو‮ (‬الزمان‮) ‬ اتفقت قيادة العمليات المشتركة،‮ ‬مع قوات البيشمركة على تفعيل اللجان والتعاون لتعزيز الأمن في‮ ‬مناطق الاهتمام المشترك‮.‬وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي‮ ‬في‮ ‬مؤتمر مشترك بمحافظة السليمانية‮ (‬عقدنا […]

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