2023/05/16 | 22:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تشييع رمزي لضحايا سجن بادوش وتعهّد بإنصاف ذوي الشهداء بغداد – ياسين ياس شيعت مؤسسة الشهداء بالتعاون مع وزارة الصحة ،ضحايا سجن بادوش الذين اعدمهم عناصر داعش خلال احداث الموصل عام 2014 ?وسط تعهد بانصاف ذوي الشهداء.
وقال الوزير صالح الحسناوي في تصريح امس إنه (بمناسبة يوم المقابر الجماعية وبمناسبة تحديد 78 من رفات شهداء […]
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وقال الوزير صالح الحسناوي في تصريح امس إنه (بمناسبة يوم المقابر الجماعية وبمناسبة تحديد 78 من رفات شهداء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشييع رمزي لضحايا سجن بادوش وتعهّد بإنصاف ذوي الشهداء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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