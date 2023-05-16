2023/05/16 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشييع رمزي‮ ‬لضحايا سجن بادوش وتعهّد بإنصاف ذوي‮ ‬الشهداء بغداد‮ – ‬ياسين‮ ‬ياس شيعت مؤسسة الشهداء بالتعاون مع وزارة الصحة‮ ‬،ضحايا سجن بادوش الذين اعدمهم عناصر داعش خلال احداث الموصل عام‮ ‬2014 ?وسط تعهد بانصاف ذوي‮ ‬الشهداء‮.‬وقال الوزير صالح الحسناوي‮ ‬في‮ ‬تصريح امس إنه‮ (‬بمناسبة‮ ‬يوم المقابر الجماعية وبمناسبة تحديد‮ ‬78 من رفات شهداء […]

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